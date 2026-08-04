Тестовые работы начались на первом реакторе АЭС «Аккую» в Турции

Тестовые работы ведутся на первом реакторе атомной электростанции (АЭС) «Акккую» в Турции. Об этом 4 августа сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар телеканалу TRT Haber.
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