О своей отставке объявила Бэрбель Бас (СДПГ), сообщает 18 октября журнал «ФОКУС-онлайн». Отмечается, что политик приняла решение покинуть как пост лидера СДПГ, так и пост министра труда.
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