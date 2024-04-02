Юрий Ильинов

СМИ: украинцы "отомстили" американцам за сбитый Ил-76 "Царьград": украинцы могли нарочно выставить Patriot у линии соприкосновения Американские ЗРК Patriot, уничтоженные ударом ракеты ОТРК Искандер-М в зоне проведения СВО. Архивное фото МОСКВА, 1 апреля/ Радио Sputnik. ВСУ могли преднамеренно выставить ЗРК Patriot неприкрытым у линии соприкосновения в качестве акта мести за уничтожение американским расчетом самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, пишет "Царьград". В публикации говорится, что именно уничтоженный в Харьковский области комплекс был задействован ранее для удара по борту с украинскими военнослужащими, а также для обстрела Белгорода. Когда стало известно, что по самолету был нанесен удар из Patriot с территории Украины, разразился скандал, свидетельствует анонимный собеседник издания. « "Киев, само собой, высказал претензии Штатам, те отреагировали в духе "сами дураки, надо было предупреждать заранее, что в самолете везут ваших", – отметил он. Через полтора месяца после инцидента, тот самый расчет якобы с американскими инструкторами по неустановленной причине оказался неприкрытым чуть ли не на линии боевого соприкосновения, где российские военные без труда вычислили его и уничтожили. Радио Sputnik также сообщало, что подразделения российской армии нанесли удары по украинскому цеху сборки и хранения беспилотников.