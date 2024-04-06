Александр Большунов завоевал победу на финале Кубка России

В Кировске продолжается всероссийские соревнования по лыжным гонкам. Третий состязательный день принёс новые медали спортсменам, представляющим ПоморьеВ мужской гонке на 15 километров классическим стилем победу одержал лидер сезона Александр Большунов.
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