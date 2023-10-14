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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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AIU дисквалифицировал нигерийского бегуна Дивайна Одудуру на шесть лет из-за допинга с отягчающими обстоятельствами

Об этом сообщается на сайте независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

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