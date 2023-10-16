ООО Медиаквант требуется специалист по эксплуатации сети связи✅ от 30 000 ₽ до вычета налогов✅ опыт работы: не требуется✅ полная занятость✅ сменный график✅ наличие прав категории B☎ +7 930-291-88-49 Александр Владимирович a.
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