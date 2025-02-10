В США озвучили план Трампа и Путина в отношении Зеленского

CNN: Трамп и Путин не будут считаться с Зеленским во время мирных переговоров Российский лидер Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп при обсуждении украинского конфликта не будут ориентироваться на главу страны Владимира Зеленского, сообщает телеканал CNN.