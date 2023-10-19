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Виктор Баранец: Если температура костра не угаснет, уличный гнев может перекинуться на поле боя

Виктор Баранец: Если температура костра не угаснет, уличный гнев может перекинуться на поле боя

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал объявление ливанским шиитским движением «Хезболлах» сегодняшнего дня «днем беспрецедентного гнева».

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