Виктор Баранец: Если температура костра не угаснет, уличный гнев может перекинуться на поле боя

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал объявление ливанским шиитским движением «Хезболлах» сегодняшнего дня «днем беспрецедентного гнева».
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