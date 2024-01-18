Более 3,7 тыс. автомобилей без номеров переместили эвакуаторы «Московского паркинга» по решению Антитеррористической комиссии в 2023 году

Как рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, для безопасности жителей города автомобили без номеров перемещаются на спецстоянки для проверки полицией.
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