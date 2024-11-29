Постпред России высказался о поддержке «евротройкой» и США антииранской резолюции

Принятие антииранской резолюции Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) говорит о недальновидности «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) и США, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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