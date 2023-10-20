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Галкина* обвинили в работе на западные спецслужбы

Галкина* обвинили в работе на западные спецслужбы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА  Некогда популярный в России юморист, а ныне иностранный агент Максим Галкин* после эскалации конфликта между Палестиной и Израилем начал вести себя довольно странно и даже нелогично, на что обратил внимание экс-депутат Роман Худяков.

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