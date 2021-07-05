В азербайджанском секторе Каспия произошел загадочный взрыв, причины выясняются

Поздно вечером в воскресенье, 4 июля, в азербайджанском секторе Каспийского моря произошел взрыв. Пламя было замечено в районе месторождения "Умид", однако власти и нефтяная госкомпания Socar заявили, что на промышленных объектах аварий не было.