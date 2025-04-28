BZ: Зеленский загнал себя в ловушку в переговорах о мире на Украине

ВП

Валерий Путря

Про ловушку для себя , любимого, о просроченном наркофюрре , последние полгода не писал только самый ленивый. И что ? До сих пор это жЫвотное делает, - что хочет. В "стране" 404 - особый режим (по тюремным меркам), там никто не дрыгается, бусификация проводится ежедневно , без праздников и выходных, ипанутая молодежь повелась на морковку про миллионы, и пошла на фарш добровольно. Трамп с этим идиотом сделать не может ничего, от слова СОВСЕМ! ( и оружие будет идти до последнего украинца, и разведданные и старлинк будет обслуживать шароварников, ибо юсой рулит не трамп и его команда, а ВПК). ВВП его не трогает из-за данных каким-то непонятным странам обещания, ЛГБТшная европка будет подмахивать зелебобику и спереди и сзади и на пианино до смерти старухи фон дЫр...как там её...и существа по кличке Кал (аС). Всё будет продолжаться долго и нудно, пока этого наркета не настигнет участь Муссолини , и его не повесят на фонарном столбе, напротив "офиса", что на Банковой.