«Опять баранина на ведре»: мигрант перегородил дорогу скорой помощи в Балашихе. Больной пациент чуть не умер

Виктор Гайдуков Надо оснастить автомобили скорой помощи таранными клиньями и разрешить водителям освобождать, с помощью этих клиньев, проезд скорой помощи от встречающихся препятствий, а если препятствия сделаны намеренно, то тех кто эти препятствия сделал строго штрафовать и за их счёт производить ремонт автомобилей скорой помощи, если таковые получены в результате столкновения с препятствием. Истории с помехами проезда автомобилям скорой помощи повторяются с ужасающей частотой, а это, как правило, порождает угрозу здоровью, а иногда и самой жизни, пациентам скорой помощи. И чего мы ждём? Пока кто-то умрёт? Эй Вы там, на верху - депутаты и правозащитники, а не пора-ли предотвратить такие нарушения, порождающие угрозы, на законодательном уровне? Чего ждём? Неужели пинка? К сожалению, наш гарант не футболист...

epobedimski Однажды в Израиле моего мужа с инфарктом везла скорая помощь ия удивилась каостальной транспорт сразу уступалдоргу. У нас полиция тут же наложила бы большой штра и отобрала бы права! И самое интересное так тут не берут мзду нигде,ни в больнице,ни в поликлинике,ни на доргах. Бояться!!!