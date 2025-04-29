Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр из видео Наглый чужеземец с бородой мешал выехать из двора автомобилю неотложки с пациентом на борту.
«Опять баранина на ведре»: мигрант перегородил дорогу скорой помощи в Балашихе. Больной пациент чуть не умер
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Надо оснастить автомобили скорой помощи таранными клиньями и разрешить водителям освобождать, с помощью этих клиньев, проезд скорой помощи от встречающихся препятствий, а если препятствия сделаны намеренно, то тех кто эти препятствия сделал строго штрафовать и за их счёт производить ремонт автомобилей скорой помощи, если таковые получены в результате столкновения с препятствием. Истории с помехами проезда автомобилям скорой помощи повторяются с ужасающей частотой, а это, как правило, порождает угрозу здоровью, а иногда и самой жизни, пациентам скорой помощи. И чего мы ждём? Пока кто-то умрёт? Эй Вы там, на верху - депутаты и правозащитники, а не пора-ли предотвратить такие нарушения, порождающие угрозы, на законодательном уровне? Чего ждём? Неужели пинка? К сожалению, наш гарант не футболист...
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5 час.
epobedimski
Однажды в Израиле моего мужа с инфарктом везла скорая помощь ия удивилась каостальной транспорт сразу уступалдоргу. У нас полиция тут же наложила бы большой штра и отобрала бы права! И самое интересное так тут не берут мзду нигде,ни в больнице,ни в поликлинике,ни на доргах. Бояться!!!
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2 час.
Alex Nемо
Правильным действием будет установить на скорой помощи и пожарных машинах, вместо переднего бампера, впереди отвальные ножи по типу бульдозерных для расчистки проезда, и за любой причиненный ущерб спецавто (скорой помощи, пожарникам и т.д.) взыскивать, с нарушителей не уступивших дорогу, как минимум в пятикратном размере! А по большому счёту решать вопрос об административной депортации любого лица и его семейства получивших гражданство за любое нарушение законодательства РФ! Просто как образец можно использовать пожарные машины в США. На них передний бампер изготовлен из двутавровой балки по типу рельса. У скорых проблем не возникает вообще, просто потому что штраф за помехи движению такой что даже миллионеры уступают дорогу.
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1 час.
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