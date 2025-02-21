Госдеп США профинансирует «иммерсивную журналистику» и работу с данными в казахстанских медиа

Как выяснил RT, Государственный департамент США объявил тендер по программе экспертных консультаций для новостных редакций, в рамках которых предполагается обучить журналистов электронных СМИ Казахстана стандартам и приёмам «передовой журналистики».
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