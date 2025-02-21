Госдеп США профинансирует «иммерсивную журналистику» и работу с данными в казахстанских медиа

Аркадий Шацкий

После остановки финансирования USAID, подкупленные ими СМИ и блогеры моментально раскрылись, раскрылись и глаза тех кто их смотрел. А от помощи Маска в оптимизации бюджета хуже точно не будет, он вообще не оптимизирован)