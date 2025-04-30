Логопед Борщева назвала главные признаки речевых проблем у детей

Мамы малышей-дошкольников часто сталкиваются с давлением извне — от родственников, знакомых, коллег и других родителей, которые спешат дать советы, сравнить ребёнка с другими и высказать свои мнения о его развитии.
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