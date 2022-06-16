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На Харьковском направлении ВСУ несут огромные потери

На Харьковском направлении ВСУ несут огромные потери

На Харьковском направлении ВСУ и подразделения нацистов несут огромные потери. Очень много убитых и раненых в Циркунах, Золочеве и на Салтовском направлении.

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