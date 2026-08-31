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Царьград

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СВР: Запад призвал Киев усилить атаки на российские объекты

СВР: Запад призвал Киев усилить атаки на российские объекты

Служба Внешней Разведки РФ сообщает: западные страны, собравшиеся 13 июля в Париже, призвали Киев усилить диверсии и атаки на российские объекты, ориентируясь на дестабилизацию в период выборов и эскалацию напряжённости.

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