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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миранчук в «Атланте», победы «Зенита» и «Локо» в Кубке, Медведев прошел Офнера, 5-е золото Байлс, СКА представит Кузнецова в стиле Мбаппе, травма Захаряна и другие новости

1. Алексей Миранчук перешел в «Атланту» из «Аталанты». Контракт с клубом МЛС – до 2027 года с опцией продления.

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