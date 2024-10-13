О России с любовью: Волонтеры Победы запустили международный медиафорум

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Волонтеры Победы начали Международный медиафорум, на котором специалисты в сфере медиа из разных регионов России и зарубежья изучают способы создания патриотического контента.
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