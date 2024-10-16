НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Василевский – 2-я звезда игры с «Ванкувером». Вратарь «Тампы» отразил 26 бросков – у него 2 пропущенные шайбы в 2 матчах сезона

«Тампы» обыграла «Кэнакс» (4:1) в сегодняшней игре регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский парировал 26 из 27 бросков соперника и стал второй звездой встречи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх