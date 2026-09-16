7 машин созданных для невозможных задач

Обычный грузовик не довезет ракету до старта, обычный самолет не сможет взять в грузовой отсек крыло другого самолета, а обычный корабль не поднимет нефтяную платформу целиком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Договорничку быть...
- Договорничку быть...
- Жуткие кадры обез...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым