Натальные карты: почему мы верим в астрологические прогнозы?

В современном мире интерес к магии и астрологии возрастает, особенно в непростые времена. Среди популярных практик — натальные карты, которые представляют собой персонализированные гороскопы, рассчитываемые на основе даты, времени и места рождения.
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