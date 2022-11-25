Товарооборот России со странами СНГ за I — III квартал вырос на 7%

Товарооборот России со странами СНГ за первые девять месяцев 2022 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $73 млрд, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач, 25 ноября сообщила пресс-служба ведомства.