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Товарооборот России со странами СНГ за I — III квартал вырос на 7%

Товарооборот России со странами СНГ за I — III квартал вырос на 7%

Товарооборот России со странами СНГ за первые девять месяцев 2022 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $73 млрд, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач, 25 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

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