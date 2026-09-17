Китайская Gravity 1 установила два рекорда морских запусков

Ракета стартовала в 6 утра по местному времени (1:00 по мск) и вскоре вывела на заданные орбиты восемь спутников Spacesail Constellation и один экспериментальный аппарат для высокоскоростной беспроводной связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
- Различия в успева...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым