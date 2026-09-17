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Китайская Gravity 1 установила два рекорда морских запусков

Китайская Gravity 1 установила два рекорда морских запусков

Ракета стартовала в 6 утра по местному времени (1:00 по мск) и вскоре вывела на заданные орбиты восемь спутников Spacesail Constellation и один экспериментальный аппарат для высокоскоростной беспроводной связи.

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