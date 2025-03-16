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РАН: создано нановолокно для ускорения роста нейронов при инфракрасном облучении

РАН: создано нановолокно для ускорения роста нейронов при инфракрасном облучении

Специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино) разработали материал из волокон, покрытых слоем полимеризованного дофамина, которые стимулируют рост и развитие периферических нейронов под действием инфракрасного света.

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