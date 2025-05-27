Сотрудники МВД и ФСБ задержали неучтённого вора в законе Лёху Московского Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson В Новой Москве сотрудники МВД и ФСБ России ночью 24 мая арестовали 53-летнего местного жителя Алексея Иванова, известного в криминальных кругах под прозвищем Лёха Московский, сообщает ИА «Прайм Крайм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии