Сотрудники МВД и ФСБ задержали неучтённого вора в законе Лёху Московского Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson В Новой Москве сотрудники МВД и ФСБ России ночью 24 мая арестовали 53-летнего местного жителя Алексея Иванова, известного в криминальных кругах под прозвищем Лёха Московский, сообщает ИА «Прайм Крайм».