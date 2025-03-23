Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • фарид сабиров
    Было и рухнуло в пропасть истории , время когда все в РОССИИ говорили ( наши запизденские друзья) . Забыть растереть ...Мир, дружба... де...
  • Татьяна Кибишева
    И при чем здесь вода?!СИЛА ВОДЫ. Родина...
  • Владимир Негода
    а среди украинцев нет желающих  самим поруководить Своей страной  ? а то опять посадят очередного пархатого идиота со...Кандидат № 1: Мос...

Мир, дружба... деньги, или Каждый тянет одеяло на себя

Мир, дружба... деньги, или Каждый тянет одеяло на себя

Мир, дружба. деньги, или Каждый тянет одеяло на себя Иногда меня просто поражает количество противоречивой информации по вопросам, суть которых очевидна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
Было и рухнуло в пропасть истории , время когда все в РОССИИ говорили ( наши запизденские друзья) . Забыть растереть выбросить , на помойку Истории. Нет не было и ни когда не будет , там НАШИХ друзей . И не надо более повторять эту ошибку , друзья. Компаньоны , которые только и мечтают обнулить уничтожить обокрасть , только в такой трактовке. И заметь те не по нашей милости , мы то по характеру добрые но не прощаем предательства. И только так и ни как иначе.
Ответить
16 час.
наверх