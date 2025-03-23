Мир, дружба... деньги, или Каждый тянет одеяло на себя

фарид сабиров

Было и рухнуло в пропасть истории , время когда все в РОССИИ говорили ( наши запизденские друзья) . Забыть растереть выбросить , на помойку Истории. Нет не было и ни когда не будет , там НАШИХ друзей . И не надо более повторять эту ошибку , друзья. Компаньоны , которые только и мечтают обнулить уничтожить обокрасть , только в такой трактовке. И заметь те не по нашей милости , мы то по характеру добрые но не прощаем предательства. И только так и ни как иначе.