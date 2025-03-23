Мир, дружба. деньги, или Каждый тянет одеяло на себя Иногда меня просто поражает количество противоречивой информации по вопросам, суть которых очевидна.
Мир, дружба... деньги, или Каждый тянет одеяло на себя
Комментарии
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фарид сабиров
Было и рухнуло в пропасть истории , время когда все в РОССИИ говорили ( наши запизденские друзья) . Забыть растереть выбросить , на помойку Истории. Нет не было и ни когда не будет , там НАШИХ друзей . И не надо более повторять эту ошибку , друзья. Компаньоны , которые только и мечтают обнулить уничтожить обокрасть , только в такой трактовке. И заметь те не по нашей милости , мы то по характеру добрые но не прощаем предательства. И только так и ни как иначе.
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