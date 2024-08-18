Все части ВСУ в Курской области будут уничтожены или взяты в плен — сенатор

Все украинские соединения, вторгнувшиеся на территорию России, будут уничтожены или пленены, 18 августа заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.
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