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СССР-Россия

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Каково это - быть президентом. Путин рассказал, о чём думает даже в минуты отдыха

Каково это - быть президентом. Путин рассказал, о чём думает даже в минуты отдыха

Президент России Владимир Путин сравнил свой рабочий график с водопадом, который "льёт бесконечно". И поделился сокровенным: о чём думает глава государства даже в редкие минуты отдыха? Накануне 8 Марта президент встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

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