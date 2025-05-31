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МЧС направило дополнительные силы к месту обрушения моста в Брянской области

МЧС направило дополнительные силы к месту обрушения моста в Брянской области

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на месте обрушения моста в Брянской области, сообщили в ведомстве.

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