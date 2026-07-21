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Общественники Ямала обсудили выдвижение кандидатов на предстоящие выборы

Общественники Ямала обсудили выдвижение кандидатов на предстоящие выборы

Избирательная кампания 2026 года на Ямале вошла в активную фазу. Политическая конкуренция в округе высока — это говорит о динамичной борьбе за депутатские мандаты, подчеркнул политтехнолог, член общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Сергей Зубанов.

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