Общественники Ямала обсудили выдвижение кандидатов на предстоящие выборы

Избирательная кампания 2026 года на Ямале вошла в активную фазу. Политическая конкуренция в округе высока — это говорит о динамичной борьбе за депутатские мандаты, подчеркнул политтехнолог, член общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Сергей Зубанов.
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