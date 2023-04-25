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«Сиэтл» победил «Колорадо» (3:2 ОТ) при 42 бросках в створ против 22. Счет в серии стал 2-2

«Кракен» сравнял счет в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (2-2).  Преимущество новичка плей-офф над действующим чемпионом по броскам в створ получилось почти двукратным – 42 против 22.

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