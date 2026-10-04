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Зидан о Роналду: «Нужно отдать должное его великой карьере, он помог мне выиграть много трофеев. Снимая шляпу перед Криштиану!»

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан уважительно высказался о форварде « Аль-Насра » Криштиану Роналду , с которым вместе работал в « Реале ».

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