Губернатор Нью-Йорка Хокул ввел режим ЧС из-за роста заболеваемости корью

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания корью в сельских районах штата и соседних регионах.
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