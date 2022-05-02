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Политолог Ищенко рассказал о потерях и судьбе ВСУ в ходе спецоперации РФ

Политолог Ищенко рассказал о потерях и судьбе ВСУ в ходе спецоперации РФ

Специальная военная операция Российской Федерации на территории Украины не обходится без многочисленных жертв со стороны ВСУ, которые потеряли в десятки раз больше бойцов, чем российские силы и сторона Донецкой и Луганской народных республик.

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