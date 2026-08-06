Соединённым Штатам требуется пополнить запасы вооружений, поскольку арсеналы страны истощились после раздачи военной помощи киевскому режиму, которой занималась предыдущая администрация страны во главе с Джо Байденом, заявил президент США Дональд Трамп.
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