Ускорение недельной инфляции выглядит максимально негативно

Ускорение недельной инфляции выглядит максимально негативноЧто случилось? Среда, вечер, новая порция данных по недельной инфляция в комплекте с ценами производителей за октябрь:Вновь «вау-эффект» после взгляда на недельные цифры (рис.
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