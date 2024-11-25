Повышенная волатильность на валютном рынке сохранится

Биржевой курс юаня в пятницу превысил отметку 14 руб., прибавив почти 1%, курсы доллара и юаня на внебиржевом рынке, как и фьючерсы на на них, взлетели более чем на 2,5%, обновив максимумы с марта 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии