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Повышенная волатильность на валютном рынке сохранится

Биржевой курс юаня в пятницу превысил отметку 14 руб., прибавив почти 1%, курсы доллара и юаня на внебиржевом рынке, как и фьючерсы на на них, взлетели более чем на 2,5%, обновив максимумы с марта 2022 года.

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