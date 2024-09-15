Противники Трампа собрали миллионы долларов для кампании Харрис

Сторонники Республиканской партии США, выступающие против кандидата в президенты Дональда Трампа в предвыборной гонке, собрали более 35 миллионов долларов для кампании вице-президента страны Камалы Харрис, являющейся кандидатом от демократов.
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