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Противники Трампа собрали миллионы долларов для кампании Харрис

Противники Трампа собрали миллионы долларов для кампании Харрис

Сторонники Республиканской партии США, выступающие против кандидата в президенты Дональда Трампа в предвыборной гонке, собрали более 35 миллионов долларов для кампании вице-президента страны Камалы Харрис, являющейся кандидатом от демократов.

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