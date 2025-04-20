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"Безграничная ненависть": эта мелкая страна громче всех тявкает на Россию

"Безграничная ненависть": эта мелкая страна громче всех тявкает на Россию

Маленькая Эстония может устроить большие проблемы и спровоцировать прямую войну между Россией и Европой.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Особо громко тявкающих мосек утопить в болоте и все, будет тишина и покой для всех и ЕС тоже.
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14 час.
Владимир Балаев
Ненависть до добра не доводит, она пожирает изнутри. Так что если эстонцы не поменяют своих нацистов на вменяемых руководителей, будущего у них не будет...
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2 час.
АС
Анатолий Страшко
Пошутили и хватит. Прибалтика должна вернуться в РФ. И это будет.
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1 час.
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