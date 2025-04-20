Валентина Литвяк Особо громко тявкающих мосек утопить в болоте и все, будет тишина и покой для всех и ЕС тоже.

Владимир Балаев Ненависть до добра не доводит, она пожирает изнутри. Так что если эстонцы не поменяют своих нацистов на вменяемых руководителей, будущего у них не будет...