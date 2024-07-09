🔑 В Симферополе вручают ключи от нового жилья крымчанам из числа реабилитированных народов Всего сегодня ключи от квартир вручат 162 семьям.
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🔑 В Симферополе вручают ключи от нового жилья крымчанам из числа реабилитированных народов Всего сегодня ключи от квартир вручат 162 семьям.