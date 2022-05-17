Вывоз раненых - только начало: О капкане для боевиков в "Азовстали" рассказал эксперт

Напомним, ранее в Минобороны России уточнили, что 16 мая после переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе украинскими военными, было принято решение о вывозе раненных с территории завода.
Напомним, ранее в Минобороны России уточнили, что 16 мая после переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе украинскими военными, было принято решение о вывозе раненных с территории завода.
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