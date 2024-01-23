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Писториус призвал Германию готовиться к войне с Россией

Писториус призвал Германию готовиться к войне с Россией

Как заявил в эфире ZDF глава Минобороны Германии Борис Писториус, Берлин должен считаться с возможностью военного конфликта с Россией, так что ФРГ необходимо вооружаться, именно этим страна сейчас и занимается вместе с союзниками по НАТО.

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Комментарии
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Россиянин
Бляха муха... Опять Берлин брать придется. Уже в третий раз.
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