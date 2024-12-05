В колбасе и твороге все чаще находят фермент, вызывающий болезнь Альцгеймера. Чем еще он опасен?

В магазинах стали чаще находить продукты питания с добавлением микробной трансглютаминазы. Это запрещенный в пищевой промышленности фермент, который вызывает проблемы с кишечником, подавляет работу иммунитета и даже провоцирует болезнь Альцгеймера.