Эксперт Уполномоченного рассказал предпринимателям о методах проверки клиентов на предмет ПОД/ФТ во внешнеторговых операциях

Аппарат Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова организовал семинар на тему «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма во внешнеторговых операциях».
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