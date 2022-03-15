За наркотики и оскорбление полицейских будут судить приморского депутата

Перед судом предстанет депутат муниципального комитета Рощинского сельского поселения Красноармейского района за оскорбление представителя власти и незаконный оборот наркотических средств, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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