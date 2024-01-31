Variety: BMG перестанет работать с Уотерсом из-за его взглядов

Global Look Press/Carlo Vergani/Keystone Press Agency Компания BMG намерена перестать работать с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом, чьи высказывания об Украине, Израиле и США вызвали немало споров, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.
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