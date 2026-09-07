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5koleso.ru

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Audi A2 вернулся 21 год спустя в облике электромобиля: представлен самый маленький e-tron

Публичный дебют новой Audi A2 e-tron состоится в рамках Парижского автосалона. Сразу после него в Европе начнутся продажи этой модели.

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