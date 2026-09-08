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Лавров не стал спекулировать о том, что Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не хотел бы заниматься спекуляциями насчет того, какие предложения спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Москву и затем могли увезти в Киев.

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